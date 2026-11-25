27 октября 11-м арбитражным апелляционным судом Самарской области было вынесено решение, обязывающее собственников снести ресторан "Небо". Разбирательство проходило по иску администрации г. о. Тольятти к собственникам нежилого здания, в котором расположен ресторан.

Корреспондент "Волга Ньюс" присутствовал на последних двух судебных заседаниях по этому громкому делу в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде Самарской области — тот отменил судебное решение Арбитражного суда Самарской области и постановил снести здание целиком.

Чтобы уточнить детали этого общественно резонансного дела и неожиданного для всех решения суда, корреспондент поговорил с Николаем Алексеевым, одним из основателей ресторана "Небо".

— Во время заседания четко прозвучало, что от проведения дополнительной судебной экспертизы Вы не отказывались. Является ли нарушением тот факт, что суд апелляционной инстанции указал в своем постановлении о том, что Вы отказались от проведения дополнительного исследования?

— По моему мнению, указание в судебном акте апелляционным судом недостоверной информации — это грубейшее нарушение. Тем более что это зафиксировано протоколом судебного заседания и аудиозаписью. Именно апелляционный суд отказал в проведении дополнительной судебной экспертизы. Сам отказ в проведении судебной дополнительной экспертизы не соответствует основам соблюдения равноправия участников в процессе, тем более нами своевременно были внесены денежные средства на депозит апелляционного суда. По сути, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд Самарской области лишил нашу сторону права на предоставление дополнительных доказательств, и администрация г. о. Тольятти была по непонятным нам причинам поставлена в более выгодное положение.

— Судя по Постановлению апелляционного суда, постройка была признана самовольной лишь на основании увеличения площади. Вы согласны с таким выводом?

— Нет, мы полностью несогласны с тем, что самовольной постройкой объект можно назвать лишь за то, что увеличилась площадь. Мы предоставляли в апелляционный суд массу проектной документации и внесудебных заключений в общем количестве более 13 штук, которые свидетельствуют в том числе о том, что площадь помещений ресторана увеличилась за счет временных пристроев.

Имеется множественная судебная практика Верховного Суда РФ, которая указывает на то, что такие работы не попадают под реконструкцию, которая бы требовала получение разрешительной документации. И это буквально также следует из положений Градостроительного кодекса РФ.

И в целом временные сооружения априори не могут считаться объектами недвижимости, и, соответственно, норма закона, за счет которой устанавливается самовольность работ, в данном случае неприменима. Однако суд апелляционной инстанции вообще уклонился от оценки всех заключений и вопреки прямой обязанности не дал им оценку.

В самом Постановлении вообще не указано о вышеназванных внесудебных заключениях и иных доказательствах. Необходимо заметить, что материалы дела на бумажном носителе составляют почти 3000 страниц (18 Томов), не считая электронных документов и иных доказательств, включая аудиозаписи судебных заседаний за время спора, который длится на протяжении уже двух лет.

— Вы являетесь собственниками здания целиком?

— Кстати, этот вопрос очень уместен. Мы — всего лишь собственники некоторых помещений ресторана, правообладателя на здание нет.

Нас, добросовестных собственников всего лишь некоторой части нежилых помещений, которые не делали реконструкцию, которая бы требовала разрешительной документации, — подобным постановлением фактически лишают своего имущества, что антиконституционно.

— Как Вы можете прокомментировать то, что в своем Постановлении о сносе Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд Самарской области употребил фразу: "семантически тождественно понятию "наличие угрозы жизни и здоровью граждан".

— Это очень странная фраза в контексте буквального ее понимания с точки зрения русского языка, которая была полностью раскрыта судебным экспертом в ответах на дополнительные вопросы, но дополнительные ответы судебного эксперта по странному обстоятельству апелляционный суд также не учел и не указал этому причины.

Судебный эксперт с максимально развернутой мотивировкой указывал на то, что объект находится в работоспособном состоянии, нет аварийности. Судебная экспертиза содержит в себе выводы также о наличии всех мероприятий по пожарной безопасности и санитарной безопасности.

Вывод судебного эксперта об отсутствии мероприятий по защите от подтопления сделан без какой-либо документации, которую он и не запрашивал изначально. При этом он четко указывал, что лишь из-за отсутствия документов он сделал подобный вывод и что дополнительное исследование необходимо.

Но, как я говорил ранее, в проведении дополнительной экспертизы нам было отказано апелляционным судом. При этом в дело мы предоставили массу доказательств наличия всех мероприятий по инженерной защите набережной, в том числе доказательства того, что наш Павильон включает в себя подпорную стенку — гидротехническое защитное сооружение. Также мы предоставили результат допроса квалифицированного специалиста-гидролога, несколько внесудебных заключений, проектную документацию, технические планы и т. д.

Мы просили также апелляционный суд истребовать Проект реконструкции набережной Автозаводского района г. Тольятти, учитывая, что в деле есть письменный ответ организации, проводившей реконструкцию набережной о наличии инженерных мероприятий по защите от негативного воздействия вод.

Однако наше ходатайство так и не было разрешено Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом Самарской области в нарушение прямой обязанности, установленной Законодателем.

В свою очередь, администрация г. о. Тольятти предоставлять в суд проект реконструкции набережной просто отказалась.

Тут возникает важный вопрос. При сносе здания не останется подпорной стенки — гидротехнической защиты, и такой снос может вызвать чрезвычайную ситуацию в городе, и тогда, как следствие, кто будет отвечать за подобный ущерб в связи с затоплением? Администрация г. о. Тольятти или 11-й суд апелляционной инстанции? Или крайними снова будут добросовестные собственники нежилых помещений, то есть мы, которых при этом лишают своего имущества?

— А что вы скажете про нахождение объекта на береговой полосе?

— Если смотреть в разрезе нахождения на береговой полосе части пристроев, которые капитальными строениями не являются, на что буквально указал судебный эксперт в своих письменных ответах, то временные сооружения на береговой полосе, связанные с общепитом, могут находиться там вполне законно.

Если говорить в контексте нарушения прав иных лиц, то такого нарушения мы не допускали. Никто не оспаривал наши документы (проектную документацию, согласованную с компетентными органами) по прогулочной зоне на береговой полосе.

Суд апелляционной инстанции вообще не дал оценки указанным доказательствам.

При этом администрация г. о. Тольятти не оспаривала наличие не только пешеходной (прогулочной) зоны на береговой полосе, но и полностью наличие открытого доступа к водному объекту для неопределенного круга лиц.

Более того, никем не оспаривалось, что сам павильон и временные сооружения находятся в пределах земельного участка, предоставленного в аренду на законных основаниях.

Следует также добавить, что споры по координатам береговой линии шли вплоть до 2026 года, что подтверждается как ответами нам от самой администрации, так и иными материалами судебного дела.

— В завершение хочется спросить, как вы относитесь к публикациям, которые утверждают о законности такого сноса.

— Снос здания — это крайняя мера. Я еще могу понять наличие фейковой информации в СМИ, в такое время, в которое мы все живем.

Но я не могу понять, чем руководствуются лица, комментирующие и поддерживающие снос объекта, подписываясь адвокатами, абсолютно не стесняясь и игнорируя профессиональную этику, без страха лишения своего статуса, который прежде всего их обязывает соблюдать профессиональную этику. Мне непонятно, как люди такого статуса, не участвуя в деле, не зная материалов судебного дела, могут писать кощунственные комментарии, которые завуалированно свидетельствуют об одобрении реализации крайней антиконституционной меры как лишение своего имущества добросовестных собственников.

В свою очередь, хочу сказать, что мы подали Кассационную жалобу в Арбитражный Суд Поволжского Округа на постановление апелляционного суда, также нами подано ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта о сносе. Мы полагаем, что у нас есть хорошие шансы на справедливое Правосудие в суде кассационной инстанции в г. Казань.

Пользуясь случаем, просим всех неравнодушных поддержать сохранение здания "Небо", подписав петицию https://vk.ru/petition#p=87339, которую подписали уже более 7 тысяч граждан.