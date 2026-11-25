Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор, вынесенный иностранцу К. за незаконный оборот электронных средств платежей.
18 июля 2025 г. в Тольятти мужчина договорился с неким В., чтобы тот за 15 тыс. руб. передал банковскую карту с доступом к счету. Затем с 10 по 20 августа 2025 г., К. договорился с С. об аналогичной услуге на тех же условиях. Так, В. и С. сообщили "покупателю" пин-коды банковских карт и кодовые слова для доступа к мобильному приложению банка. Затем эти данные обвиняемый продал третьим лицам.
Уголовные дела В. и С. выделили в отдельное производство.
Автозаводский районный суд Тольятти приговорил К. к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Осужденный не согласился с приговором и подал жалобу на него. Однако областной суд не нашел оснований для изменения приговора.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон