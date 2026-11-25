Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор, вынесенный иностранцу К. за незаконный оборот электронных средств платежей.

18 июля 2025 г. в Тольятти мужчина договорился с неким В., чтобы тот за 15 тыс. руб. передал банковскую карту с доступом к счету. Затем с 10 по 20 августа 2025 г., К. договорился с С. об аналогичной услуге на тех же условиях. Так, В. и С. сообщили "покупателю" пин-коды банковских карт и кодовые слова для доступа к мобильному приложению банка. Затем эти данные обвиняемый продал третьим лицам.

Уголовные дела В. и С. выделили в отдельное производство.

Автозаводский районный суд Тольятти приговорил К. к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденный не согласился с приговором и подал жалобу на него. Однако областной суд не нашел оснований для изменения приговора.