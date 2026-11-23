В Кировском районе Самары вынесен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта. Директор ООО "СТК" и его соучастник признаны виновными, сообщает прокуратура Самарской области.
Виновными признаны директор ООО "СТК" Андрей Давыдов и Александр Давыдов, действовавший в интересах компании.
По данным прокуратуры, в 2019–2020 годах в рамках муниципального контракта с "Самараводоканалом" подрядчик поставил оборудование (затворные рамы и шандоры), не соответствующее проектной документации. При этом заказчик оплатил поставку на сумму более 131,8 млн руб., тогда как фактическая стоимость оборудования составила почти 61 млн рублей. Ущерб "Самараводоканалу" оценен в 71 млн рублей.
Работы велись за счет субсидий по региональной программе "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция очистных сооружений на 2019–2024 годы".
Фигуранты получили по 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Суд взыскал с них ущерб и сохранил арест на имущество на сумму свыше 107 млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон