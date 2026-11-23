В Кировском районе Самары вынесен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта. Директор ООО "СТК" и его соучастник признаны виновными, сообщает прокуратура Самарской области.

Виновными признаны директор ООО "СТК" Андрей Давыдов и Александр Давыдов, действовавший в интересах компании.

По данным прокуратуры, в 2019–2020 годах в рамках муниципального контракта с "Самараводоканалом" подрядчик поставил оборудование (затворные рамы и шандоры), не соответствующее проектной документации. При этом заказчик оплатил поставку на сумму более 131,8 млн руб., тогда как фактическая стоимость оборудования составила почти 61 млн рублей. Ущерб "Самараводоканалу" оценен в 71 млн рублей.

Работы велись за счет субсидий по региональной программе "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция очистных сооружений на 2019–2024 годы".

Фигуранты получили по 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Суд взыскал с них ущерб и сохранил арест на имущество на сумму свыше 107 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.