В Чапаевске нерадивую мать пятерых детей приговорили к году принудительных работ

37-летнюю жительницу Чапаевска, обвиняемую в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию пятерых малолетних детей и неуплате алиментов, приговорили к одному году принудительных работ с удержанием от 5% из заработной платы осужденного в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.
С октября 2025 года по август 2026 года женщина оставляла своих малолетних детей без присмотра, подвергая их здоровье и жизнь опасности.
Кроме того, она системно забывала покупать продукты — детям были недоступны полноценные ежедневные приемы пищи. Это вынуждало малышей заниматься самостоятельными поисками пропитания вне дома.
Также отмечается, что осужденная не выплачивала алименты на содержание еще одной своей несовершеннолетней дочери, проживающей с отцом. Таким образом, она накопила долгов на 1, 66 млн рублей.
В августе 2026 года детей у матери забрали и поместили в социальные учреждения.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон