В Чапаевске нерадивую мать пятерых детей приговорили к году принудительных работ

37-летнюю жительницу Чапаевска, обвиняемую в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию пятерых малолетних детей и неуплате алиментов, приговорили к одному году принудительных работ с удержанием от 5% из заработной платы осужденного в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

С октября 2025 года по август 2026 года женщина оставляла своих малолетних детей без присмотра, подвергая их здоровье и жизнь опасности.

Кроме того, она системно забывала покупать продукты — детям были недоступны полноценные ежедневные приемы пищи. Это вынуждало малышей заниматься самостоятельными поисками пропитания вне дома.

Также отмечается, что осужденная не выплачивала алименты на содержание еще одной своей несовершеннолетней дочери, проживающей с отцом. Таким образом, она накопила долгов на 1, 66 млн рублей.

В августе 2026 года детей у матери забрали и поместили в социальные учреждения.