Двое самарцев получили крупные сроки, пытаясь стать наркокурьерами

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело двоих местных жителей, которых обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчины по указаниям "работодателя" приобретали запрещенные вещества, фасовали их на мелкие партии и раскладывали по тайникам в областном центре. При задержании правоохранители изъяли у них более 275 г наркотиков.

Суд приговорил обвиняемых к 11 и 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также у них конфисковали телефоны, планшет, ноутбук и автомобиль.