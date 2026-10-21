В Самаре заочно арестовали Михаила Дудина по делу ОПГ "Сиротинские"

В среду, 21 октября, Самарский районный суд Самары заочно арестовал предпринимателя Михаила Дудина, обвиняемого по ч. 2 ст. 210 (организация или участие в преступном сообществе). Обвинение заочно Дудину предъявили сотрудники Следственного комитета в предыдущую пятницу через его адвоката в рамках уголовного дела в отношении ОПГ "Сиротинские". Группировке вменяют убийства, бандитизм и создание преступного сообщества (ст. 105, 209, 210 УК РФ).

Интересно, что перед заседанием суда по аресту Дудина в суд по электронной почте поступило письмо об угрозе теракта. Заседание пришлось перенести на час. Здание осматривали правоохранители со служебной собакой.

Михаил Дудин когда-то работал в администрации президента, а в последнее время был предпринимателем. Например, он был учредителем компании "Принцип права", а в соучредителях значится бывший сотрудник УФСБ по Самарской области Павел Селезнев. Последний также проходит по делу группировки "Сиротинские", и недавно суд отказал ему в прекращении заочного ареста.

Кроме того, согласно открытым источникам, Дудин являлся совладельцем ООО "Ютек", "Ютек-НН", УК "ВолгаБытСервис", "РегионИнвест", гендиректором ООО "Алекс-Консалт".

Ранее сообщалось, что предполагаемый лидер группировки "Сиротинские" Игорь Сиротенко известен в криминальном мире как "Сирота". Он объявлен в розыск и заочно арестован. У губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева возник ряд вопросов к предпринимателям, которые могут управлять крупными бизнесами (через связанных лиц), и не исключено, что недоплачивать налоги. Среди тех, к кому возникли вопросы, назывались Павел Селезнев, Михаил Дудин, Алексей Звягинцев (соучредитель ООО "Трубная механическая компания", уточнялось, что есть предположение, будто он координирует получение контрактов в минтрансе, минстрое и минЖКХ Самарской области), ООО "АРК" (учредители Юрий Авдеев, Владислав Романов - уточнялась некая информация, якобы при формировании налоговой базы учитываются не все доходы).

Один из адвокатов Сиротенко подавал в облсуд жалобу на обвинение "Сироты" по двум статьям Кодекса РСФСР - 77-й и 102-й. Речь в них идет о перестрелке на КПП-17 АвтоВАЗа в 1994 году. За эти события Сиротенко вменили в вину "бандитизм" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Адвокаты же пытались эти обвинения с Сиротенко снять, но безуспешно.

Также "Сиротинских" подозревают в покушении на журналиста Эрнеста Старателева. На последнего напали в подъезде его дома. Согласно публикациям СМИ того времени, имело место предположение, что нападение может иметь политическую подоплеку.

23 июля 2024 г. сотрудники СУ СКР по Самарской области сообщили, что предъявлено обвинение еще семи участникам банды Игоря Сиротенко - их подозревают в организации убийств и участии в банде. По информации Волга Ньюс, задержанные - О.В.Курдин, А.В.Махно, П.В.Алексеев, О.Е.Андриянов, Е.В.Морозов, А.В.Чигирев, В.В.Чичканов.