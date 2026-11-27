Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы по уголовному делу, фигурантами которого стали бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко и еще семь человек — Дмитрий Зинин, Алексей Мамыкин, Игорь Дахно, Евгений Луговой, Антон Палушкин, Наталья Фроловская и Елена Тютюнник.

Судом подтверждено, что Бойко, обладая организационно‑распорядительными полномочиями, в период с 01.01.2020 по 16.12.2023 получил взятку в особо крупном размере (73 473 825 руб.) за действия в пользу коммерческих структур, включая заключение и продление договоров на эксплуатацию оборудования "Стрелец‑Мониторинг" и "Протон", а также за общее покровительство их деятельности.

Приговором первой инстанции Бойко признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ с назначением наказания в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа 293 895 300 руб., лишения права занимать определенные должности и специального звания.

Прочие фигуранты осуждены по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ к срокам от 4 до 8 лет.

Апелляционная инстанция только изменила приговор в части дополнительного наказания Зинина (штраф снижен до 1 150 000 руб.) и режима отбывания наказания Фроловской (колония общего режима).

В остальной части, включая квалификацию и основное наказание Бойко, приговор оставлен без изменения.