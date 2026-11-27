Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы по уголовному делу, фигурантами которого стали бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко и еще семь человек — Дмитрий Зинин, Алексей Мамыкин, Игорь Дахно, Евгений Луговой, Антон Палушкин, Наталья Фроловская и Елена Тютюнник.
Судом подтверждено, что Бойко, обладая организационно‑распорядительными полномочиями, в период с 01.01.2020 по 16.12.2023 получил взятку в особо крупном размере (73 473 825 руб.) за действия в пользу коммерческих структур, включая заключение и продление договоров на эксплуатацию оборудования "Стрелец‑Мониторинг" и "Протон", а также за общее покровительство их деятельности.
Приговором первой инстанции Бойко признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ с назначением наказания в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа 293 895 300 руб., лишения права занимать определенные должности и специального звания.
Прочие фигуранты осуждены по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ к срокам от 4 до 8 лет.
Апелляционная инстанция только изменила приговор в части дополнительного наказания Зинина (штраф снижен до 1 150 000 руб.) и режима отбывания наказания Фроловской (колония общего режима).
В остальной части, включая квалификацию и основное наказание Бойко, приговор оставлен без изменения.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон