Операторы, почтальоны, начальники отделений — в Почте России эту работу делают более 40 000 мам. В преддверии Дня матери Почта рассказала о них и мерах их поддержки.

Свыше 250 сотрудниц Почты воспитывают четырёх и более детей. В селе Батурино Курганской области живёт самая многодетная почтовая мама, она воспитывает девять детей. Почтовик из села Елань в Бурятии стала также рекордсменом по количеству детей, у нее их семь.

Компания помогает сотрудницам реализовываться не только профессионально, но и в роли родителей. С 2022 г. в компании действует комплексная программа поддержки сотрудников с детьми — "Почта дома". Проект даёт возможность сотрудницам сформировать и развить новые управленческие и личностные компетенции: Почта проводит регулярные вебинары с экспертами, психологами, врачами на темы, связанные с воспитанием, здоровьем, питанием и благополучием детей, подготовкой к школе и отпуску, а также взаимоотношениями в семье.

Для сотрудниц с детьми Почта предусмотрела гибкие графики, льготное медицинское страхование, материальную помощь, частичную оплату путёвок в детские лагеря и санатории. На Новый год все дети сотрудников получают подарки от компании. Также Почта организовывает мероприятия для детей к Новому году, ко Дню защиты детей, проводит экскурсии, а также различные конкурсы, викторины и другие активности.

"Совмещать профессиональные задачи и материнство — это колоссальный труд, я сама это знаю не понаслышке как многодетная мама. Поэтому наша задача — не просто предоставить социальный пакет, а создать среду, где женщина не выбирает между карьерой и семьей. Мы хотим, чтобы каждая мама на Почте чувствовала уверенность в завтрашнем дне и знала, что компания всегда подставит плечо", — подчеркнула заместитель генерального директора Почты России Татьяна Кленкина.

При этом забота о благополучии семьи невозможна без заботы о здоровье самих мам, поэтому в этом году Почта России запустила масштабную программу диспансеризации для сотрудников. Помимо базовой проверки организма, с помощью экспресс-диагностики проводится оценка репродуктивного здоровья сотрудников, что позволяет выявить отклонения на ранней стадии.