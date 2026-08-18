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Экономика и бизнес

Авито позволит покупателям получать гарантию на электронику от частных продавцов

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито расширяет "Авито Гарантию" уникальной для российского рынка опцией: теперь сервис стал доступен и при сделках с частными пользователями. Кроме того, сервис распространился на новые категории электроники. Помимо смартфонов, гарантию теперь можно оформить при покупке ноутбуков, планшетов, видеокарт и игровых приставок — как новых, так и бывших в употреблении. Партнером программы выступает АльфаСтрахование.

Рынок ресейла электроники продолжает расти: пользователи все чаще выбирают вторичный рынок как возможность приобрести технику по более выгодной цене. По данным Авито, около 3 млн пользователей покупают электронику на платформе каждый месяц. При этом одним из ключевых факторов при выборе устройства остаются уверенность в его качестве и безопасность сделки. Расширение программы "Авито Гарантия" позволит сделать такие покупки еще более надежными.

Сервис доступен по всей России, где работает Авито Доставка. Оформить гарантию можно в мобильном приложении, а также через мобильную и десктоп-версию сайта одновременно с заказом товара.

"Сегодня ресейл электроники — это уже не компромисс, а осознанный выбор миллионов пользователей. Вместе с развитием рынка растут и ожидания покупателей: им важно получать такой же уровень уверенности при покупке техники "с рук", как и при покупке нового устройства в традиционной рознице. Мы последовательно развиваем сервисы, которые помогают снизить риски при онлайн-покупках и повышают доверие между пользователями. Расширение "Авито Гарантии" на покупки у частных продавцов — еще один шаг в этом направлении", — отметила Евгения Одинцова, руководитель бизнес-направления Электроника и Бытовая техника в Авито.

После оформления покупатель получит ссылку на страховой полис в чате Авито, а также SMS с инструкцией, как действовать в случае обнаружения неисправности. Гарантия действует в течение 90 дней после получения заказа. Если за это время будут выявлены скрытые внутренние дефекты, о которых не рассказал продавец, покупатель сможет оформить гарантийный случай. После диагностики устройство отремонтируют, а если восстановление окажется невозможным, покупатель получит денежную компенсацию в соответствии с условиями программы.

"Авито Гарантия — это про дополнительную уверенность покупателя в своей покупке. Страховая защита позволяет спокойно пользоваться товаром после получения и обратиться за помощью, если обнаружится неисправность. Мы рады вместе с Авито делать покупки более комфортными и предсказуемыми для покупателей", — комментирует Даниил Минчаков, руководитель направления по работе с сетевыми партнерами "АльфаСтрахование".

Стоимость гарантии составляет до 4% от стоимости товара, а максимальная цена устройства, для которого можно воспользоваться сервисом при доставке в пункт выдачи заказов, — 150 000 рублей.

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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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