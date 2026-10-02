Кружит осенний листопад: Wink представляет премьеры октября

За окном горят костры рябин, под ногами шуршат листья, вечера становятся длиннее, поэтому больше времени хочется проводить дома, чтобы укутаться в плед и посмотреть кино или сериал. Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) поможет справиться с осенним настроением, затейливо смешивая жанры, актеров и эпохи. Только в онлайн-кинотеатре в "картине" премьер октября могут соседствовать такие "краски" как сериал про сцецназ ФСБ и детские мультфильмы, фантастика и дорама, комедия и анимэ.

15 октября на Wink выйдет заключительный эпизод "Трудно быть богом" (18+) — первого сериала, снятого по мотивам культового произведения братьев Стругацких, причем создатели обещают неожиданный финал. Каждый дон и дона уже следят за захватывающей историей Руматы Эсторского (Александар Радойичич), который отправился на далекую планету Кеплер-4077. Сможет ли главный герой найти своего отца? Режиссер-постановщик сериала Дмитрий Тюрин, в ролях — Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Фёдор Лавров, Владимир Юматов, Лев Зулькарнаев, Виктор Добронравов и другие.

Также до конца октября на Wink продолжается премьерный показ многосерийного фильма "Спецы" (16+). Это не просто боевик, а история о настоящих героях, профессионалах высочайшего уровня, защищающих интересы страны в самые сложные периоды современной истории. Роли исполняют Дмитрий Пчела, Илья Акинтьев, Денис Донской, Станислав Вивер, Марк Овчинников и другие. Режиссер-постановщик и соавтор сценария — Александр Черняев ("Шеф. Мужская работа", "Спасская"). Телевизионная премьера состоится на канале РЕН ТВ.

4 октября Wink откроет все 12 серий проекта "Илья Муровец" (16+) от "Пятого канала" с Георгием Дроновым в главной роли. Это ироничный детектив, в котором древние образы получают неожиданное продолжение в современной российской провинции. Майор полиции Илья Кукулин возвращается в родной Весьянск, чтобы возглавить проблемный отдел полиции. Первое же громкое дело превращает руководителя-новичка в настоящего сыщика: Кукулин раскрывает преступление, которое потрясло город.

А 5 октября в онлайн-кинотеатре состоится премьера комедийного сериала телеканала СТС "Нянька в погонах" (16+) с Алексеем Маклаковым в главной роли. Бывший военный Василий устраивается на работу в семью бизнесмена Антона, который отчаялся найти няню, готовую выдержать его трех избалованных детей. Применяя военный опыт, Василий Валерьевич пытается навести дисциплину. Благодаря необычной няньке юные герои узнают, как избавиться от девайсов, играть в прятки, носиться на велосипеде, постоять за себя и вести хозяйство. Над проектом работали создатели хитов "Мама будет против", "Ивановы-Ивановы" и "Кухня".

Для семейного просмотра осенним вечером прекрасно подойдут анимационные проекты. "Невский. Владычица Морская" (6+) — это новый сезон о легендарном богатыре Невском и команде юных героев (Лешке, Илье и Василисе). Защитникам Санкт-Петербурга предстоит столкнуться с новой опасностью — городу угрожают загадочные водяные существа. Одну из главных ролей во втором сезоне озвучила певица и блогер Милана Стар — ее голосом заговорила Василиса, талантливая юная изобретательница. Французский мультсериал "Приключения Бельфора и Люпена" (6+) рассказывает историю о похождениях благородного спаниеля и его приятеля-волка в окрестностях Версаля. Вместе они ищут пропавший парик королевы, чинят дворцовый фонтан, помогают розовому фламинго найти путь в Африку и встречают посланников из Сиама.

Еще один претендент для просмотра в семейном кругу — российский приключенческий кинофильм "Алмаз "Сердце Персии"" (6+). Леша — большой любитель пиратских историй, закончив очередной учебный год, он вместе с родителями отправляется на каникулы в Иран. Зайдя в местный музей, мальчик узнает, что бесценный экспонат, алмаз под названием "Сердце Персии", украден неизвестными грабителями… Режиссер-постановщик Иван Кульнев, в ролях — Яромир Зайцев, Марк Румянцев, Ирина Темичева, Иван Стебунов, Татьяна Орлова, Владимир Сычев и другие.

Российский фильм "Хейтер" (16+) поднимает важные проблемы существования человека в современном онлайн-мире. Драматический альманах режиссера Максима Боева с Алексеем Серебряковым, Павлом Деревянко, Константином Крюковым и Любовью Аксеновой рассказывает о том, как просто обесценить человеческую жизнь. В центре сюжета анонимный стример, который появляется онлайн в жуткой маске кролика и всегда знает, куда направить ненависть своей большой аудитории. Каждый раз он рассказывает подписчикам о героях, которые, по его мнению, достойны презрения.

Собрание зарубежных кинофильмов в Wink пополнит сразу два проекта с актрисой Галь Гадот. "Кодекс Данте" (18+) — история о погоне за литературным сокровищем и трудном писательском пути. Роли в драматическом триллере также исполнили Оскар Айзек, Джерард Батлер, Аль Пачино и Джейсон Момоа. Нью-йоркский писатель Ник Тошес одержим "Божественной комедией", он соглашается на предложение мафиози похитить бессмертную рукопись Данте Алигьери. Для этого герой отправляется в полное тайн, загадок и опасностей приключение, во время которого заводит неожиданные знакомства и открывает много важного не только об искусстве, но и о самом себе. Параллельно в XIV веке разворачивается другая история: Данте ищет фактуру для своего великого литературного труда, который подарит человечеству классическое описание ада, чистилища и рая. Постепенно две сюжетные линии, разделенные веками, начинают переплетаться… Триллер-боевик "Бегущая" (16+) рассказывает о том, как прямо во время пробежки главная героиня Майя узнает, что ее сын похищен. И теперь у нее совсем немного времени, чтобы выполнить телефонные указания анонимного злодея или найти способ обхитрить его. Для подготовки к съемкам Галь Гадот обратилась за помощью к бывшему олимпийскому атлету Малахии Дэвису и девять месяцев регулярно тренировалась.

Действие в фильме "Электрический поцелуй" (18+) разворачиваются в Париже в 1928 году. После смерти жены талантливый художник Антуан теряет вдохновение. В поисках утешения он обращается к медиуму, не подозревая, что за голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна — находчивая мошенница из бродячего цирка. В криминальном триллере "Сыграть в ящик" (18+) главные роли исполнили Сэмюэл Л. Джексоном и Ева Грин. Джек планирует инсценировать собственную смерть, чтобы получить страховую выплату в 30 миллионов долларов. Соучастницей в афере становится его жена Нора, но у нее другой план…

Коллекцию аниме в онлайн-кинотеатре Wink в октябре пополнит культовая работа режиссера "Призрака в доспехах" Мамору Осии "Яйцо ангела" (18+), которая сочетает сюрреализм с психологией. В мире, где дни, освещенные красным небом, сменяются темными ночами, живет одинокая девочка, оберегающая большое яйцо. Ей приходится искать припасы в городе, застывшем между времен и населенном безликими тенями… Еще один проект в этом жанре — "Хранитель камфорного дерева" (18+). Жизнь главного героя Рэйто меняется, когда он становится хранителем огромного древнего камфорного дерева: говорят, что оно обладает сверхъестественной силой и может исполнять сокровенные желания людей.

А в коллекцию дорам поступят сериалы "Люби меня" (16+) и "Круглосуточный спортклуб" (18+). В первом одинокая женщина-врач встречает чуткого соседа и решается снова впустить в жизнь любовь: в пронзительной южнокорейской мелодраме снималась звезда хита "Учитель Ким, доктор Романтик" Со Хён-джин. Во втором проекте неудачливая девушка случайно забредает в тренажерный зал, хозяин которого обещает ей преображение. Романтическая дорама о здоровом образе жизни и любви.

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