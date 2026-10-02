В Чапаевске пойдут под снос девять аварийных многоквартирных домов

Речь о зданиях на ул. Щорса, 22; ул. Тарасова, 1 и 2; ул. Силикатной, 6; ул. Кирпичной, 24; ул. Крестьянской, 7; ул. Клинической, 19; ул. Ленина, 123; ул. Октябрьской, 1а.

Все дома уже освобождены от жильцов, однако администрацией городского округа меры к их сносу не приняты и демонтаж не проводился.

Суд поддержал требование прокуратуры о сносе девяти зданий. После вступления судебного постановления в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его фактическое исполнение.