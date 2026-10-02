На ул. Демократической в Самаре появился островок, распределяющий движение транспорта по полосам

В Самаре на ул. Демократической перед перекрестком с ул. Димитрова изменили разметку — при движении "в город", сообщает областной минтранс. Здесь появился направляющий островок, который помогает распределить движение транспорта по полосам, чтобы было удобно и комфортно всем участникам дорожного движения.

"Это позволяет повысить пропускную способность перекрестка и помогает водителям четче выбирать полосу. Изменения согласованы с Госавтоинспекцией и выполнены в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения", — отметили в ведомстве.

Водителей просят быть внимательными при проезде этого участка.