Самарчанка наездила штрафов на 135 тыс. руб. и едва лишилась автомобиля

Жительница Самары чуть было не лишилась автомобиля из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.

Женщина неоднократно нарушала правила дорожного движения и не оплачивала выписанные ей штрафы. В результате она накопила долг в 135 тыс. рублей.

В связи с тем, что добровольно самарчанка погашать задолженность не собиралась, приставами был объявлен в розыск ее автомобиль. Сотрудники Службы установили, где именно должница паркует свой Volkswagen Polo, и проинформировал женщину об аресте машины и отправки ее на специализированную стоянку.

Осознав, что может расстаться со своей иномаркой, должница полностью погасила задолженность.