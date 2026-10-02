Самарская полиция поймала 18-летнего парня с крупной партией синтетики

В полицию Самары поступила информация о том, что 18-летний безработный житель Безенчука, проживающий в Промышленном районе, может приторговывать наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Правоохранители задержали подозреваемого возле дома на ул. Кирова и обнаружили при нем пакет с синтетическим наркотиком. Дома у парня оказалось еще несколько расфасованных пакетов, а также мобильник, электронные весы и другие предметы для фасовки. Всего у него изъяли 455 грамов синтетики.
Задержанный пояснил, что он нашел в интернете объявление о легком заработке и в течение нескольких месяцев получал указания от анонимного куратора через мессенджер по реализации оптовых партий наркотиков на территории Самары. Полиция выяснила, что собеседники вели разговор о сбыте запрещенных средств под легендой курьерской доставки готовой еды.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере". Расследование продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках