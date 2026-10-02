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Преступления Происшествия

Самарская полиция поймала 18-летнего парня с крупной партией синтетики

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары поступила информация о том, что 18-летний безработный житель Безенчука, проживающий в Промышленном районе, может приторговывать наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители задержали подозреваемого возле дома на ул. Кирова и обнаружили при нем пакет с синтетическим наркотиком. Дома у парня оказалось еще несколько расфасованных пакетов, а также мобильник, электронные весы и другие предметы для фасовки. Всего у него изъяли 455 грамов синтетики.

Задержанный пояснил, что он нашел в интернете объявление о легком заработке и в течение нескольких месяцев получал указания от анонимного куратора через мессенджер по реализации оптовых партий наркотиков на территории Самары. Полиция выяснила, что собеседники вели разговор о сбыте запрещенных средств под легендой курьерской доставки готовой еды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере". Расследование продолжается.

Гид потребителя

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