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Преступления Происшествия

Хакер из Тольятти слил тысячи аккаунтов маркетплейсов, но ФСБ раскрыла схему

ТОЛЬЯТТИ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Деятельность тольяттинского хакера пресечена УФСБ по Самарской области, а суд вынес ему приговор, сообщили силовики.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлен житель г. Тольятти, Неретин Егор Антонович, 1996 г. р., который, являясь участником хакерского сообщества, из корыстной заинтересованности приобрел вредоносное программное обеспечение, в результате чего получил доступ к неограниченному числу аккаунтов пользователей маркетплейсов", -уточняют в региональном УФСБ. Затем злоумышленник продавал похищенные данные в теневом сегменте интернета.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении Неретина уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

Автозаводский районный суд Тольятти признал фигуранта виновным и назначил ему наказание — 1 год 6 месяцев ограничения свободы.

Кроме того, в доход государства изъята криптовалюта на сумму 200 тыс. рублей.

Гид потребителя

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