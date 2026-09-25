Хакер из Тольятти слил тысячи аккаунтов маркетплейсов, но ФСБ раскрыла схему

Деятельность тольяттинского хакера пресечена УФСБ по Самарской области, а суд вынес ему приговор, сообщили силовики.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлен житель г. Тольятти, Неретин Егор Антонович, 1996 г. р., который, являясь участником хакерского сообщества, из корыстной заинтересованности приобрел вредоносное программное обеспечение, в результате чего получил доступ к неограниченному числу аккаунтов пользователей маркетплейсов", -уточняют в региональном УФСБ. Затем злоумышленник продавал похищенные данные в теневом сегменте интернета.
Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении Неретина уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).
Автозаводский районный суд Тольятти признал фигуранта виновным и назначил ему наказание — 1 год 6 месяцев ограничения свободы.
Кроме того, в доход государства изъята криптовалюта на сумму 200 тыс. рублей.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках