В Самаре завершено расследование дела о взятках, с помощью которых делались "липовые" инвалидности

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий), п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в период с 2018 г. по 2022 г. женщина, выступая в качестве посредника, получила от 32 граждан в качестве взяток более 7 млн руб. и передала их должностному лицу экспертного состава Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, оставив часть денежных средств себе. Деньги были получены от граждан за установление им инвалидности при отсутствии законных оснований.
Ранее в отношении фигурантки уже был вынесен приговор за совершение аналогичных преступлений и в настоящее время она отбывает наказание в исправительной колонии.
В целях обеспечения исполнения приговора суда наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму более 15 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
В отношении должностного лица Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, обвиняемой в получении взяток, расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, она уже также осуждена за совершение аналогичных преступлений и отбывает наказание в исправительной колонии. В отношении взяткодателей уголовные дела направлены ранее в суд.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках