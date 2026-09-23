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Преступления Происшествия

В Самаре завершено расследование дела о взятках, с помощью которых делались "липовые" инвалидности

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий), п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в период с 2018 г. по 2022 г. женщина, выступая в качестве посредника, получила от 32 граждан в качестве взяток более 7 млн руб. и передала их должностному лицу экспертного состава Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, оставив часть денежных средств себе. Деньги были получены от граждан за установление им инвалидности при отсутствии законных оснований.

Ранее в отношении фигурантки уже был вынесен приговор за совершение аналогичных преступлений и в настоящее время она отбывает наказание в исправительной колонии.

В целях обеспечения исполнения приговора суда наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму более 15 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении должностного лица Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, обвиняемой в получении взяток, расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, она уже также осуждена за совершение аналогичных преступлений и отбывает наказание в исправительной колонии. В отношении взяткодателей уголовные дела направлены ранее в суд.

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Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

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