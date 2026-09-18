Руководство компании из Самарской области попало под уголовное преследование из-за невыплат зарплат

Прокуратура Красноярского района Самарской области провела проверку соблюдения требований трудового законодательства по обращению сотрудника коммерческой организации, специализирующейся на грузоперевозках. По материалам надзорных мероприятий в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Установлено, что руководство предприятия в период с августа 2025 г. по настоящее время полностью не выплачивало заработную плату четырем сотрудникам, среди которых отец участника СВО. Общая сумма задолженности перед работниками превысила 300 тыс. рублей.

Ход расследования уголовного дела, а также погашение сформировавшейся задолженности перед трудовым коллективом находятся на контроле прокуратуры района.