Руководство компании из Самарской области попало под уголовное преследование из-за невыплат зарплат

Прокуратура Красноярского района Самарской области провела проверку соблюдения требований трудового законодательства по обращению сотрудника коммерческой организации, специализирующейся на грузоперевозках. По материалам надзорных мероприятий в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Установлено, что руководство предприятия в период с августа 2025 г. по настоящее время полностью не выплачивало заработную плату четырем сотрудникам, среди которых отец участника СВО. Общая сумма задолженности перед работниками превысила 300 тыс. рублей.
Ход расследования уголовного дела, а также погашение сформировавшейся задолженности перед трудовым коллективом находятся на контроле прокуратуры района.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках