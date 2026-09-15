Доверившаяся онлайн-ухажеру самарчанка "инвестировала" мошенникам почти 2,5 млн рублей

В Самаре жертвой мошенников стала 48‑летняя женщина-предприниматель, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Самарчанка познакомилась в соцсети с мужчиной, с которым у нее завязались романтические отношения. Собеседник сумел расположить к себе женщину теплыми словами, рассуждал о совместном будущем и всячески демонстрировал заботу.

Вскоре он предложил поучаствовать в "перспективной схеме" заработка — якобы у него есть доступ к надежной инвестиционной площадке, позволяющей существенно увеличить сбережения. Чтобы убедить женщину, аферист присылал скриншоты якобы реальных выписок с впечатляющей доходностью. Кроме того, через мессенджеры он организовал ей общение с подставными "друзьями", которые красочно расписывали, как благодаря этой компании добились финансового успеха и обрели независимость.

Охваченная эмоциями и соблазненная заманчивыми перспективами, предпринимательница перевела на указанные реквизиты деньги, отложенные на отпуск. На первых порах мошенник даже отправлял ей фиктивные отчеты, демонстрировавшие рост вложений. Однако вскоре связь оборвалась: аккаунт злоумышленника в соцсети исчез, телефоны оказались заблокированы, а "успешные друзья" перестали отвечать. Тогда она поняла, что стала жертвой обмана.

Сумма ущерба достигла порядка 2,4 млн рублей. Сейчас по делу идет расследование, сотрудники полиции принимают меры для установления и розыска причастных к хищению денег.