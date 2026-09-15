Доверившаяся онлайн-ухажеру самарчанка "инвестировала" мошенникам почти 2,5 млн рублей

В Самаре жертвой мошенников стала 48‑летняя женщина-предприниматель, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Самарчанка познакомилась в соцсети с мужчиной, с которым у нее завязались романтические отношения. Собеседник сумел расположить к себе женщину теплыми словами, рассуждал о совместном будущем и всячески демонстрировал заботу.
Вскоре он предложил поучаствовать в "перспективной схеме" заработка — якобы у него есть доступ к надежной инвестиционной площадке, позволяющей существенно увеличить сбережения. Чтобы убедить женщину, аферист присылал скриншоты якобы реальных выписок с впечатляющей доходностью. Кроме того, через мессенджеры он организовал ей общение с подставными "друзьями", которые красочно расписывали, как благодаря этой компании добились финансового успеха и обрели независимость.
Охваченная эмоциями и соблазненная заманчивыми перспективами, предпринимательница перевела на указанные реквизиты деньги, отложенные на отпуск. На первых порах мошенник даже отправлял ей фиктивные отчеты, демонстрировавшие рост вложений. Однако вскоре связь оборвалась: аккаунт злоумышленника в соцсети исчез, телефоны оказались заблокированы, а "успешные друзья" перестали отвечать. Тогда она поняла, что стала жертвой обмана.
Сумма ущерба достигла порядка 2,4 млн рублей. Сейчас по делу идет расследование, сотрудники полиции принимают меры для установления и розыска причастных к хищению денег.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках