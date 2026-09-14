В Сызрани задержан мужчина по подозрению в убийстве

В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту убийства. В преступлении подозревают местного жителя, сообщает региональный следком.
Трагедия случилась в четверг, 10 сентября. По версии следствия, 45-летняя женщина в ходе ссоры с сожителем получила не менее двух ножевых ранений в шею. Потерпевшая скончалась на месте.
Сейчас подозреваемый находится под стражей, решается вопрос о мере пресечения. "По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — уточняют в самарском СУ СК.
Оперативную поддержку в расследовании оказывают сотрудники ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках