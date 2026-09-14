В Сызрани задержан мужчина по подозрению в убийстве

В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту убийства. В преступлении подозревают местного жителя, сообщает региональный следком.

Трагедия случилась в четверг, 10 сентября. По версии следствия, 45-летняя женщина в ходе ссоры с сожителем получила не менее двух ножевых ранений в шею. Потерпевшая скончалась на месте.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, решается вопрос о мере пресечения. "По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — уточняют в самарском СУ СК.

Оперативную поддержку в расследовании оказывают сотрудники ГУ МВД по Самарской области.