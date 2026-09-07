В Тольятти задержали самарского курьера, по указке мошенников похитившего 1 млн рублей у пенсионеров

В полицию Тольятти поступило несколько заявлений от пожилых местных жителей. Все заявители рассказали примерно одно и то же: под влиянием мошенников, угрожавших уголовным преследованием за помощь террористам, они передали незнакомцу, по требованию якобы сотрудника правоохранительных органов, крупные денежные суммы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Злоумышленник приезжал примерно через 1,5- 2 часа после звонка "правоохранителя", забирал деньги и уезжал на ожидавшем его автомобиле.
Полицейские со слов потерпевших составили субъективный портрет злоумышленника и предположили, что к хищению денег причастен 20-летний самарец, задержанный за аналогичные противоправные действия.
Задержанный, чья причастность к двум хищениям на территории Тольятти установлена, в том числе и проведенными специальными техническими мероприятиями, пояснил, что действовал по инструкции анонимного "куратора", с которым познакомился в социальной сети. Деньги пенсионеров он перевел на указанные "работодателем" расчетные счета.
Следователи Автозаводского района Тольятти возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках