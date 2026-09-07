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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали самарского курьера, по указке мошенников похитившего 1 млн рублей у пенсионеров

ТОЛЬЯТТИ. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти поступило несколько заявлений от пожилых местных жителей. Все заявители рассказали примерно одно и то же: под влиянием мошенников, угрожавших уголовным преследованием за помощь террористам, они передали незнакомцу, по требованию якобы сотрудника правоохранительных органов, крупные денежные суммы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленник приезжал примерно через 1,5- 2 часа после звонка "правоохранителя", забирал деньги и уезжал на ожидавшем его автомобиле.

Полицейские со слов потерпевших составили субъективный портрет злоумышленника и предположили, что к хищению денег причастен 20-летний самарец, задержанный за аналогичные противоправные действия. 

Задержанный, чья причастность к двум хищениям на территории Тольятти установлена, в том числе и проведенными специальными техническими мероприятиями, пояснил, что действовал по инструкции анонимного "куратора", с которым познакомился в социальной сети. Деньги пенсионеров он перевел на указанные "работодателем" расчетные счета.

Следователи Автозаводского района Тольятти возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.

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