В Тольятти задержали самарского курьера, по указке мошенников похитившего 1 млн рублей у пенсионеров

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Тольятти поступило несколько заявлений от пожилых местных жителей. Все заявители рассказали примерно одно и то же: под влиянием мошенников, угрожавших уголовным преследованием за помощь террористам, они передали незнакомцу, по требованию якобы сотрудника правоохранительных органов, крупные денежные суммы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.