Учительница на пенсии из Тольятти отдала телефонным мошенникам 1,7 млн рублей

В Самарской области возбуждено уголовное дело по заявлению 64‑летней жительницы Тольятти, попавшей в ловушку телефонных аферистов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Десять дней учительницу на пенсии настойчиво беспокоили якобы из управляющей компании. Звонившие под разными предлогами — то про перерасчет, то про срочную актуализацию данных, то про проблемы с лицевым счетом — пытались выудить любую информацию.
Затем потерпевшей начали поступать звонки от людей, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Лжеправоохранители заявили, что деньги женщины вот‑вот попадут в руки преступников и будут использованы для финансирования преступной деятельности. Чтобы "спасти" средства, ей настойчиво рекомендовали отдать их для размещения на "безопасных" счетах. А чтобы деньги не перехватили преступники, пенсионерке сообщили пароль для курьера.
Жительница Тольятти по инструкции мошенников достала деньги из тайника в квартире, приехала к одному из городских торговых центров и передала незнакомцу 1,7 млн рублей.
После того как женщина осознала, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Сейчас полицейские разбираются в цепочке переводов и устанавливают участников преступной схемы.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках