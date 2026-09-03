Учительница на пенсии из Тольятти отдала телефонным мошенникам 1,7 млн рублей

В Самарской области возбуждено уголовное дело по заявлению 64‑летней жительницы Тольятти, попавшей в ловушку телефонных аферистов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Десять дней учительницу на пенсии настойчиво беспокоили якобы из управляющей компании. Звонившие под разными предлогами — то про перерасчет, то про срочную актуализацию данных, то про проблемы с лицевым счетом — пытались выудить любую информацию.

Затем потерпевшей начали поступать звонки от людей, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Лжеправоохранители заявили, что деньги женщины вот‑вот попадут в руки преступников и будут использованы для финансирования преступной деятельности. Чтобы "спасти" средства, ей настойчиво рекомендовали отдать их для размещения на "безопасных" счетах. А чтобы деньги не перехватили преступники, пенсионерке сообщили пароль для курьера.

Жительница Тольятти по инструкции мошенников достала деньги из тайника в квартире, приехала к одному из городских торговых центров и передала незнакомцу 1,7 млн рублей.

После того как женщина осознала, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Сейчас полицейские разбираются в цепочке переводов и устанавливают участников преступной схемы.