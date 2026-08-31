В Самарской области будут судить подростка, который в сговоре с мошенниками выудил 1 млн рублей у пенсионерки

В начале марта в полицию Безенчукского района обратилась 76-летняя женщина. Она сообщила, что мошенники похитили у нее более 900 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерка находилась дома, когда ей на сотовый позвонил неизвестный. Он представился полицейским и под предлогом сохранности денег и передачи их в налоговую службу убедил сельскую жительницу снять все накопления с банковских счетов и подготовить их к передаче курьеру.

Сотрудники уголовного розыска установили личность "курьера", задержали 15-летнего злоумышленника и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимый житель Отрадного, студент техникума, признал вину и пояснил, что действовал по инструкции анонимного куратора, с которым познакомился в мессенджере. Выполняя функцию "курьера", он получил деньги от пожилой женщины, использовав для придания видимости законности своих действий кодовое слово и распечатанный из интернета поддельный инкассаторский лист, после чего передал их соучастникам, которые в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

"За перевод более 900 тысяч рублей, полученных обманным путем у пенсионерки, злоумышленнику выплатили 15 тыс. рублей, и он стал обвиняемым в преступлении, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет", — отмечается в сообщении.