В Самарской области будут судить подростка, который в сговоре с мошенниками выудил 1 млн рублей у пенсионерки

В начале марта в полицию Безенчукского района обратилась 76-летняя женщина. Она сообщила, что мошенники похитили у нее более 900 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Пенсионерка находилась дома, когда ей на сотовый позвонил неизвестный. Он представился полицейским и под предлогом сохранности денег и передачи их в налоговую службу убедил сельскую жительницу снять все накопления с банковских счетов и подготовить их к передаче курьеру.
Сотрудники уголовного розыска установили личность "курьера", задержали 15-летнего злоумышленника и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимый житель Отрадного, студент техникума, признал вину и пояснил, что действовал по инструкции анонимного куратора, с которым познакомился в мессенджере. Выполняя функцию "курьера", он получил деньги от пожилой женщины, использовав для придания видимости законности своих действий кодовое слово и распечатанный из интернета поддельный инкассаторский лист, после чего передал их соучастникам, которые в дальнейшем распорядились похищенным по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
"За перевод более 900 тысяч рублей, полученных обманным путем у пенсионерки, злоумышленнику выплатили 15 тыс. рублей, и он стал обвиняемым в преступлении, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках