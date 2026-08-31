В Советском районе Самары водитель на Audi насмерть сбил пешехода

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В воскресенье, 30 августа, в 20:58 в Советском районе Самары произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области