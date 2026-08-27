В Сызрани в ДТП с "Нивой" и "Калиной" пострадала девушка

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В среду, 26 августа, в 21:25 в Сызрани столкнулись Lada Niva и Lada Kalina, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области