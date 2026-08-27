В Кировском районе "паровозиком" столкнулись четыре машины

В среду, 26 августа, в 14:40 в Кировском районе Самары произошло массовое ДТП - столкнулись четыре автомобиля, передает ГУ МВД по региону.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 19-летний водитель ВАЗ-2114 около дома № 15 на 18 км Московского шоссе столкнулся с движущейся впереди Lada Vesta под управлением 34-летнего водителя. От удара "Весту" отбросило на автомобиль Lada Kalina под управлением 29-летнего водителя, который, в свою очередь, отбросило на Toyota Corolla под управлением 49-летнего водителя. С места ДТП в лечебное учреждение доставлен водитель ВАЗ-2114, ему назначено амбулаторное лечение.