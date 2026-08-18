В Октябрьске столкнулись мопед и Kia, есть пострадавший

В понедельник, 17 августа, в 20:30 в Октябрьске столкнулись мопед и Kia, передает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, 64-летний водитель Kia, двигался по ул. 3-его Октября в направлении ул. Пионерская. В пути, возле дома № 33, нарушив ПДД, он столкнулся с мопедом NF-50A под управлением 18-летнего водителя, который двигался в сторону ул. Восточная. Водитель мопеда NF-50A бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!