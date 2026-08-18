В Октябрьске столкнулись мопед и Kia, есть пострадавший

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В понедельник, 17 августа, в 20:30 в Октябрьске столкнулись мопед и Kia, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области