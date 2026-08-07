В Тольятти юноша на авто врезался в дерево и попал в больницу

В четверг, 6 августа, в Автозаводском районе Тольятти 20‑летний водитель LADA Priora попал в аварию и был госпитализирован, сообщает региональное ГУ МВД.

Рано утром, в 04:30, двигаясь по ул. Тополиной возле дома № 45, юноша нарушил правила расположения на проезжей части, вследствие чего машина врезалась сначала в бордюрный камень, а затем в ограждение и дерево.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.