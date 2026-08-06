В Курумоче после ДТП один из автомобилей улетел в кювет

В четверг, 6 августа, в 17:10 в поселке Курумоч столкнулись два автомобиля, после чего один улетел в кювет, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС

Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

"Произошло ДТП с участием 2 автомобилей. На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСЧ 159 пожарно-спасательного отряда 46 противопожарной службы Самарской области (1 ед. техники, 4 чел), сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Проведен ряд аварийно-спасательных работ: сбор информации, отключение аккумуляторных батарей, стабилизация одного из ТС", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал.