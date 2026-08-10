В Самаре легковушка при развороте столкнулась с электровелосипедом

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В воскресенье, 9 августа, в Промышленном районе Самары автомобиль Nissan Almera столкнулся с электровелосипедом Wenbox, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области