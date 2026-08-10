Четверо детей пострадали от укусов одной собаки в Хворостянке

В Хворостянском районе суд взыскал 40 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда четырем несовершеннолетним, пострадавшим от нападения безнадзорной собаки.
Инцидент произошел в июне 2026 г. в с. Хворостянка на ул. Школьной: детям потребовалась медицинская помощь.
Проверка прокуратуры Хворостянского района выявила нарушения в сфере обращения с безнадзорными животными. В интересах пострадавших прокурор обратился в суд и требования были удовлетворены.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.