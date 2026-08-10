Четверо детей пострадали от укусов одной собаки в Хворостянке

В Хворостянском районе суд взыскал 40 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда четырем несовершеннолетним, пострадавшим от нападения безнадзорной собаки.

Инцидент произошел в июне 2026 г. в с. Хворостянка на ул. Школьной: детям потребовалась медицинская помощь.

Проверка прокуратуры Хворостянского района выявила нарушения в сфере обращения с безнадзорными животными. В интересах пострадавших прокурор обратился в суд и требования были удовлетворены.