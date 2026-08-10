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Происшествия

Четверо детей пострадали от укусов одной собаки в Хворостянке

ХВОРОСТЯНКА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Хворостянском районе суд взыскал 40 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда четырем несовершеннолетним, пострадавшим от нападения безнадзорной собаки.

Фото: Александра Ламзина

Инцидент произошел в июне 2026 г. в с. Хворостянка на ул. Школьной: детям потребовалась медицинская помощь.

Проверка прокуратуры Хворостянского района выявила нарушения в сфере обращения с безнадзорными животными. В интересах пострадавших прокурор обратился в суд и требования были удовлетворены.

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Пусть правоохранительные органы накажут виновного!

Елена Птицына 22 июля 2026 15:18 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!

Василий Яковлев 22 июля 2026 15:09 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!

Елена Дьяченкова 22 июля 2026 08:58 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.

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