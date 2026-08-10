Вторую ночь подряд над Самарской областью сбивают БПЛА

В ночь на понедельник, 10 августа, над территорией Самарской области были сбиты БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства в Мах.
Режим беспилотной опасности действовал в регионе с 2:19 до 10:36.
Напомним, в предыдущую ночь на 9 августа также были сбиты БПЛА.
А в ночь на 8 августа беспилотники атаковали Сызрань.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.