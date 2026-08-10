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Происшествия

Вторую ночь подряд над Самарской областью сбивают БПЛА

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на понедельник, 10 августа, над территорией Самарской области были сбиты БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства в Мах.

Режим беспилотной опасности действовал в регионе с 2:19 до 10:36.

Напомним, в предыдущую ночь на 9 августа также были сбиты БПЛА.

А в ночь на 8 августа беспилотники атаковали Сызрань.

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Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!

Василий Яковлев 22 июля 2026 15:09 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!

Елена Дьяченкова 22 июля 2026 08:58 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.

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