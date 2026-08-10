Вторую ночь подряд над Самарской областью сбивают БПЛА

В ночь на понедельник, 10 августа, над территорией Самарской области были сбиты БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства в Мах.

Режим беспилотной опасности действовал в регионе с 2:19 до 10:36.

Напомним, в предыдущую ночь на 9 августа также были сбиты БПЛА.

А в ночь на 8 августа беспилотники атаковали Сызрань.