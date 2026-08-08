В Самарской области вражеские беспилотники атаковали одно из промпредприятий

В ночь с 7 на 8 августа в Самарской области одно из промышленных предприятий региона подверглось атаке вражеских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"В данный момент идет ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется", - написал глава региона в своем канале в MAX.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс