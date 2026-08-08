В Самарской области вражеские беспилотники атаковали одно из промпредприятий

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В ночь с 7 на 8 августа в Самарской области одно из промышленных предприятий региона подверглось атаке вражеских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.