В Сызрани утонул молодой мужчина

Сегодня ночью в Сызрани утонул 20-летний молодой человек, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, он отдыхал с друзьями на пляже. В какой-то момент парень зашел в воду, но на берег уже не вернулся.

Прибывшие на вызов спасатели областной Поисково-спасательной службы извлекли утонувшего из реки.