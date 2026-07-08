В Сызрани утонул молодой мужчина

Сегодня ночью в Сызрани утонул 20-летний молодой человек, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
По данным ведомства, он отдыхал с друзьями на пляже. В какой-то момент парень зашел в воду, но на берег уже не вернулся.
Прибывшие на вызов спасатели областной Поисково-спасательной службы извлекли утонувшего из реки.
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