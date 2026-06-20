В Красноярском районе на реке Сок утонула девочка

В четверг, 18 июня, на реке Сок в пос. Калмыковка Красноярского района утонула девочка 2013 года рождения, сообщает ПСС Самарской области.

Поисковые работы проводили водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения. На протяжении трех дней водолазами и гидролокатором было обследовано около двух километров дна реки. Только на третий день водолазам удалось обнаружить утонувшую под завалами из бревен на глубине 6 метров.