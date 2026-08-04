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Экономическая политика Экономика и бизнес

Условия для инновационной деятельности в Самарской области признаны одними из лучших в стране

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область заняла 10-е место в Рейтинге инновационного развития субъектов РФ, подготовленном экспертами НИУ "Высшая школа экономики". Регион сохранил позиции в группе лидеров по значению российского регионального инновационного индекса (РРИИ).

Фото: минэкономразвития Самарской области

По показателям, которые оценивают социально-экономические условия для инновационной деятельности, Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров, заняв 3 место. Также регион остается в первой десятке регионов по качеству инновационной политики, занимая 9 место.

"Инновационное развитие — один из ключевых приоритетов экономической политики региона. Высокая оценка экспертов — это результат системной работы команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым по созданию комфортной среды для предпринимательства и внедрения инноваций. Мы продолжим наращивать поддержку высокотехнологичных проектов и укреплять связь между наукой, образованием и реальным сектором экономики", — подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Ключевую роль в достижении этих результатов играют вузы Самарской области. Университеты обеспечивают кадровые потребности высокотехнологичных отраслей региональной экономики. Так, на базе Тольяттинского государственного университета создан институт беспилотной авиации, готовящий инженеров для перспективного сектора. Качество подготовки подтверждается рыночными показателями: Самарский государственный медицинский университет и Самарский государственный технический университет входят в число лидеров страны по уровню зарплат выпускников химических и фармацевтических направлений, занимая 12-е место в России.

Вузы выступают центрами фундаментальной и прикладной науки. СамГМУ участвует в федеральной программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", что обеспечивает государственную поддержку передовых медицинских исследований. Результаты этой деятельности коммерциализируются через региональную инфраструктуру поддержки.

Два года подряд Самарская область занимает 10-е место в рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ, который ежегодно составляет Минобрнауки России. По поручению главы региона в апреле 2026 г. утверждена региональная программа научно-технологического развития. В 2025 г. инженерная школа, созданная на базе Самарского политеха, получила региональный статус и финансирование на приобретение специализированного научного оборудования. В настоящее время продолжается отбор университетов на присвоение созданным на их базах инженерным школам статуса "Инженерная школа Самарской области".

Деятельность вузов поддерживается развитой региональной системой грантов. В 2025 г. грантовая поддержка инноваторов и вузов Самарской области была выстроена в единую многоуровневую систему. Общий объем привлеченных федеральных грантов на инновационные проекты составил 636,3 млн рублей. Из областного бюджета через региональный Фонд поддержки технологического предпринимательства направлено 58,5 млн руб. на 18 инновационных проектов, общий объем софинансирования за счет собственных и привлеченных средств инициаторов проектов составил 68,5 млн рублей.

Ядром технологической поддержки в регионе остается технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", который занимает 2-е место среди самых эффективных технопарков страны. Площадка предоставляет инноваторам полный спектр услуг — от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. На базе технопарка выстроена координационная работа с ключевыми федеральными институтами развития — Фондом содействия инновациям, Фондом "Сколково", Агентством по технологическому развитию, АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций".

Инноваторы региона активно участвуют в конкурсе "Студенческий стартап", который проводит Фонд содействия инноваций, кот при поддержке технопарка "Жигулевская долина". В этом году Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по числу победителей: 48 молодых исследователей получили гранты по 1 млн руб. каждый.

"Высокие позиции региона в рейтинге ВШЭ — это объективное признание зрелости нашей региональной научно-технологической политики. Для нас этот рейтинг важен как независимый аудит эффективности тех инструментов, которые мы внедрили за последние годы. Экосистема региона стала сбалансированной: у нас есть и качественные кадры, и инфраструктура", — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Перечисленные меры поддержки образования и инноваций реализуются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

 

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Последние комментарии

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Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

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Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

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