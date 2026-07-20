На Авито назвали популярные регионы для спонтанных поездок

Для загородного отдыха россияне стали чаще выбирать Ленинградскую область, Башкортостан, Татарстан, Республику Алтай и Челябинскую область. А вот квартиры для незапланированных поездок чаще снимают в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.
Авито Путешествия проанализировали бронирования жилья летом 2026 года, сделанные максимум за три дня до поездки, и выяснили, куда россияне отправляются без долгого планирования и сколько это стоит. Авито Реклама опросила две тысячи жителей России и выяснила, как часто они отправляются в спонтанные поездки и какой на них закладывают бюджет.
Спрос на загородные дома для спонтанных поездок за год вырос на 5%. Путешественники выбирают варианты в среднем за 8600 рублей в сутки и отдыхают 2 дня компаниями из 4 человек.
Наиболее востребованные типы загородного жилья — дома и коттеджи, на них приходится 89% бронирований. При этом за год заметно увеличился спрос на гостевые дома (+176%) и глэмпинги (+74%). А наиболее выгодным по цене типом жилья остаются дачи — забронировать такой вариант можно за 6400 рублей в сутки.
Самые популярные направления для загородного отдыха — Ленинградская область, Башкортостан, Татарстан, Республика Алтай и Челябинская область. По сравнению с прошлым летом заметно вырос интерес к поездкам на природу в Чеченскую Республику (+150% бронирований), Курганскую область (+68%), Амурскую область (+63%), Адыгею (+51%) и Красноярский край (+44%).
Квартиры для спонтанных поездок бронируют в среднем за 3500 рублей в сутки. Останавливаются в них также на 2 ночи, но отдыхают обычно вдвоём. Основной спрос формируют однушки и студии: на них приходится 81% бронирований. Интересно, что студии чуть дороже однокомнатных квартир: 3300 рублей в сутки против 3200.
Чаще всего квартиры для незапланированных поездок снимают в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Быстрее всего спрос растёт в восточной части России: Сахалинская область и Тыва показали +18%, Магаданская область — +12%, Якутия — +8%.
"Россияне всё чаще принимают решение уехать на выходные в пятницу вечером, без предварительного планирования. Такой формат особенно востребован для коротких поездок на несколько дней: пользователи выбирают загородные дома и коттеджи для отдыха компанией, а также квартиры в крупных городах для поездок вдвоём. При этом география таких путешествий расширяется: наряду с традиционными направлениями растёт интерес к регионам с природными маршрутами и возможностями для активного отдыха — например, к Адыгее, Красноярскому краю, Алтаю и другим направлениям", — комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.
По данным опроса Авито Рекламы, спонтанные путешествия — распространенный формат отдыха среди россиян. Так, 69% респондентов хотя бы иногда отправляются в поездки, решение о которых принимают максимум за три дня до выезда. Чаще всего на такую поездку россияне готовы потратить от 10 до 30 тысяч рублей — этот вариант выбрали 33% опрошенных. Еще 27% рассчитывают уложиться в бюджет до 10 тысяч рублей, а 22% готовы выделить от 30 до 50 тысяч рублей.
Спонтанные путешествия нередко начинаются с вдохновения. Каждый десятый (11%) россиянин, который совершает незапланированные поездки, признается, что отправиться в путешествие мотивируют увиденные посты или реклама. При этом чаще всего релевантные предложения, связанные с поездками, пользователи замечают на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — этот вариант выбрали 28% респондентов. Еще по 18% встречают такую рекламу на телевидении и видеоплатформах, а 16% — у блогеров и тревел-экспертов.
"Решение о поездке все чаще принимается быстро — когда у человека появляется свободное время, подходящая компания или привлекательное предложение. В таких сценариях особенно важно вовремя оказаться в поле зрения пользователя. Когда реклама показывает актуальные варианты размещения именно в момент планирования отдыха, она помогает сократить путь от идеи до бронирования и делает поиск подходящего варианта проще", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...