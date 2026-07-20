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Экономика и бизнес

Самарский металлургический завод ввел новую печь для 20-тонных слитков

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Самарском металлургическом заводе (АО "СМЗ") состоялось торжественное открытие второй из двух новых садочных печей для гомогенизации слитков. Запуск агрегата увеличивает производственную мощность предприятия еще на 5 тысяч тонн продукции в год. Суммарно две печи дают заводу +10 тысяч тонн и снимают ограничение, которое ранее сдерживало рост производства прокатной продукции.

Фото: Александра Белова

Церемония прошла в преддверии профессионального праздника — Дня металлурга — и стала своеобразным подарком коллективу предприятия. Участие в ней приняли заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов, генеральный директор "СМЗ" Сергей Бурцев, представители регионального министерства промышленности и торговли, законодательных органов, общественных организаций, сотрудники и ветераны завода.

"Гомогенизация была тем самым узким местом, о котором на заводе говорили годами. Мы его расшили, - отметил Сергей Бурцев. - Две новых печи — это +10 тысяч тонн годной продукции ежегодно и принципиально другой ритм работы прокатного передела. Проект от начала до конца сделан силами отечественных компаний, и это для нас не менее важно, чем сами тонны. И особенно ценно, что запуск пришёлся на канун Дня металлурга — лучшего подарка нашему коллективу, который этот проект и реализовал, придумать сложно".

Новая печь рассчитана на шесть слитков, максимальный вес садки — 132 тонны, проектная производительность — 40 тысяч тонн в год. Работа над проектом стартовала в начале 2025 года. Первая печь с аналогичными характеристиками заработала в мае 2026 года. Вывод обеих установок на серийное производство запланирован на III квартал 2026 года.

В технологической цепочке выпуска баночной ленты гомогенизация слитков — самая длительная операция. Металл необходимо нагреть до 600 °C и выдержать при этой температуре минимум четыре часа. Полный цикл даже в самых современных печах занимает 12,5 часа. Отказаться от гомогенизации нельзя, так как от неё напрямую зависят свойства готовой продукции.

Теперь цикл нахождения слитков в печах горячего отдела сокращается с 12,5 до 6,5 часа, а рабочее время стана значительно увеличивается.

"Самарский металлургический завод — одно из опорных предприятий региона и всей отечественной алюминиевой отрасли. Важно, что завод не просто наращивает объёмы, а делает это на российском оборудовании и с российскими подрядчиками. Это и есть та промышленная политика, которую регион последовательно поддерживает: новые мощности, новые компетенции, новые рабочие места", - отметил Вячеслав Романов.

Печи гомогенизации такого класса — оборудование, которое исторически поставляли на российские заводы западные машиностроители. Сегодня эта задача от проектирования до пусконаладки реализована силами отечественной инженерной школы: генеральным подрядчиком выступило российское предприятие АО "Теплохиммонтаж" из Старого Оскола.

Запуск печей гомогенизации — часть инвестиционной программы СМЗ объёмом более 20 млрд рублей. Параллельно, сегодня на предприятии идет проектирование нового комплекса холодного проката (+100 тысяч тонн мощности к 2029 году) и строительство плавильно-литейного комплекса стоимостью свыше 1,6 млрд рублей (+65 тысяч тонн плоских слитков в год).

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Последние комментарии

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Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

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