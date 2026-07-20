Самарский металлургический завод ввел новую печь для 20-тонных слитков

На Самарском металлургическом заводе (АО "СМЗ") состоялось торжественное открытие второй из двух новых садочных печей для гомогенизации слитков. Запуск агрегата увеличивает производственную мощность предприятия еще на 5 тысяч тонн продукции в год. Суммарно две печи дают заводу +10 тысяч тонн и снимают ограничение, которое ранее сдерживало рост производства прокатной продукции.

Церемония прошла в преддверии профессионального праздника — Дня металлурга — и стала своеобразным подарком коллективу предприятия. Участие в ней приняли заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов, генеральный директор "СМЗ" Сергей Бурцев, представители регионального министерства промышленности и торговли, законодательных органов, общественных организаций, сотрудники и ветераны завода.

"Гомогенизация была тем самым узким местом, о котором на заводе говорили годами. Мы его расшили, - отметил Сергей Бурцев. - Две новых печи — это +10 тысяч тонн годной продукции ежегодно и принципиально другой ритм работы прокатного передела. Проект от начала до конца сделан силами отечественных компаний, и это для нас не менее важно, чем сами тонны. И особенно ценно, что запуск пришёлся на канун Дня металлурга — лучшего подарка нашему коллективу, который этот проект и реализовал, придумать сложно".

Новая печь рассчитана на шесть слитков, максимальный вес садки — 132 тонны, проектная производительность — 40 тысяч тонн в год. Работа над проектом стартовала в начале 2025 года. Первая печь с аналогичными характеристиками заработала в мае 2026 года. Вывод обеих установок на серийное производство запланирован на III квартал 2026 года.

В технологической цепочке выпуска баночной ленты гомогенизация слитков — самая длительная операция. Металл необходимо нагреть до 600 °C и выдержать при этой температуре минимум четыре часа. Полный цикл даже в самых современных печах занимает 12,5 часа. Отказаться от гомогенизации нельзя, так как от неё напрямую зависят свойства готовой продукции.

Теперь цикл нахождения слитков в печах горячего отдела сокращается с 12,5 до 6,5 часа, а рабочее время стана значительно увеличивается.

"Самарский металлургический завод — одно из опорных предприятий региона и всей отечественной алюминиевой отрасли. Важно, что завод не просто наращивает объёмы, а делает это на российском оборудовании и с российскими подрядчиками. Это и есть та промышленная политика, которую регион последовательно поддерживает: новые мощности, новые компетенции, новые рабочие места", - отметил Вячеслав Романов.

Печи гомогенизации такого класса — оборудование, которое исторически поставляли на российские заводы западные машиностроители. Сегодня эта задача от проектирования до пусконаладки реализована силами отечественной инженерной школы: генеральным подрядчиком выступило российское предприятие АО "Теплохиммонтаж" из Старого Оскола.