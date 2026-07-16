Более чем 230 самарских компаний улучшают производство с помощью бережливых технологий

В Самарской области 231 компания внедряет бережливое производство в рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". В проекте участвуют заводы, агрофирмы, транспортники и строители. Их объединяет желание работать эффективнее без больших затрат.
70% участников федпроекта представляют обрабатывающие производства, 13% - сельхозпредприятия, 4% - строительство, 3% - транспорт, 8% - торговля, 2% - ЖКХ. Такой широкий охват подтверждает универсальность инструментов бережливого производства.
В 2026 году пилотный этап успешно завершили несколько ключевых предприятий. Среди них - тольяттинский производитель автокомпонентов "Ампресс" (сокращение времени производства на 23%), переработчик алюминия "Реметалл" из Отрадного (рост выработки на 25%) и производитель лодок "Катер" (ускорение сборки на 30%).
К обучению методикам бережливого производства приступили сельхозпредприятие АО "Купинское" из Безенчукского района и МП "Тольяттинское троллейбусное управление", а к этапу диагностики - производитель молочной продукции "Молочный край" из Красного Яра, "Самарское объединение керамики" и компания по производству стройматериалов "КПД" из Тольятти.
Совсем недавно новым участником проекта стала компания "Канистра.ру" из Чапаевска, которая выпускает пластиковую тару для хранения и транспортировки жидкостей.
В среднем по региону за счет внедрения инструментов бережливого производства время производственных процессов сократилось на 34%, запасы незавершенки уменьшились на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%. Общий экономический эффект, достигнутый компаниями региона, составил более 3 млрд рублей.
"Федеральный проект "Производительность труда" работает на всей территории страны уже несколько лет. И Самарская область - один из лидеров по числу участников и качеству внедрения бережливого производства. Люди начинают видеть проблемы и предлагать решения. Это и есть главная цель федпроекта - сделать наши предприятия сильнее, а экономику региона - устойчивее", - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев акцентирует внимание на том, что внедрение бережливых технологий - это прямая инвестиция в социальное развитие региона. Рост производительности обеспечивает увеличение заработных плат сотрудников и стабильные поступления в бюджет Самарской области.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...