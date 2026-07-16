Более чем 230 самарских компаний улучшают производство с помощью бережливых технологий

В Самарской области 231 компания внедряет бережливое производство в рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". В проекте участвуют заводы, агрофирмы, транспортники и строители. Их объединяет желание работать эффективнее без больших затрат.

70% участников федпроекта представляют обрабатывающие производства, 13% - сельхозпредприятия, 4% - строительство, 3% - транспорт, 8% - торговля, 2% - ЖКХ. Такой широкий охват подтверждает универсальность инструментов бережливого производства.

В 2026 году пилотный этап успешно завершили несколько ключевых предприятий. Среди них - тольяттинский производитель автокомпонентов "Ампресс" (сокращение времени производства на 23%), переработчик алюминия "Реметалл" из Отрадного (рост выработки на 25%) и производитель лодок "Катер" (ускорение сборки на 30%).

К обучению методикам бережливого производства приступили сельхозпредприятие АО "Купинское" из Безенчукского района и МП "Тольяттинское троллейбусное управление", а к этапу диагностики - производитель молочной продукции "Молочный край" из Красного Яра, "Самарское объединение керамики" и компания по производству стройматериалов "КПД" из Тольятти.

Совсем недавно новым участником проекта стала компания "Канистра.ру" из Чапаевска, которая выпускает пластиковую тару для хранения и транспортировки жидкостей.

В среднем по региону за счет внедрения инструментов бережливого производства время производственных процессов сократилось на 34%, запасы незавершенки уменьшились на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%. Общий экономический эффект, достигнутый компаниями региона, составил более 3 млрд рублей.

"Федеральный проект "Производительность труда" работает на всей территории страны уже несколько лет. И Самарская область - один из лидеров по числу участников и качеству внедрения бережливого производства. Люди начинают видеть проблемы и предлагать решения. Это и есть главная цель федпроекта - сделать наши предприятия сильнее, а экономику региона - устойчивее", - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев акцентирует внимание на том, что внедрение бережливых технологий - это прямая инвестиция в социальное развитие региона. Рост производительности обеспечивает увеличение заработных плат сотрудников и стабильные поступления в бюджет Самарской области.