Молодежный спринт "Первый миллион" собрал более 100 студентов и начинающих предпринимателей Самарской области

В среду, 15 июля на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоялось мероприятие для молодых людей, которые хотят попробовать свои силы в предпринимательстве и тех, кто уже делает первые шаги в бизнесе.

Молодежный спринт "Первый миллион" собрал более ста участников — студентов и начинающих предпринимателей. Такие встречи открывают новые возможности для обмена опытом, обсуждения идей и знакомства с потенциальными партнерами и аудиторией.

"Молодежное предпринимательство — это стратегический ресурс для экономики нашего региона. Мы видим огромный запрос от молодых людей на реализацию собственных идей. Они приходят в бизнес со свежим взглядом, высокой адаптивностью, умением принимать смелые решения. Наша задача — создать им максимально комфортные условия для старта", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Чтобы наглядно продемонстрировать проекты, которые в регионе развивают молодые предприниматели, был организован ярмарочный городок, где была представлена фудзона, площадка с подарочной и сувенирной продукцией, зона с одеждой и украшениями, а также интерьерные решения для дома.

"На ярмарку мы привезли подносы из дерева в стиле марокканской плитки, ключницы, шкатулки. Это семейный бизнес: я продаю, общаюсь с клиентами, а мама создает. Мы каждый год участвуем в ярмарках от "Мой бизнес", люди всегда подходят, знакомятся, покупают, берут визитки", — рассказывает основательница бренда BondMirror Александра Бондаренко.

Деловая программа молодежного спринта стартовала с сессии "С чего начинали". Приглашенные эксперты, опытные предприниматели рассказали участникам, как начинали свое дело, как преодолевали трудности и где брать ресурсы для развития.

"Было видно, как аудитория вовлечена в разговор, что есть вопросы, интерес, — отметил спикер сессии Андрей Комзов, основатель бренда VolgaMama. — Мы все вместе развиваем наш рынок, экономику. И чем больше мы будем работать сообща, тем качественней будет результат".

Презентовать свою бизнес-идею и получить обратную связь от экспертов участники могли на деловом нетворкинге. Экспертами выступили опытные предприниматели, представители инфраструктуры поддержки МСП, бизнес-наставники.

"Мы уже больше года разрабатываем студенческий стартап — приложение по организации досуга. Мы хотели пообщаться с экспертом технологического сектора, чтобы узнать, насколько наш проект будет рабочим и востребованным", — рассказал студент Самарского университета Вадим Кутузов.

Кроме того, на площадке молодежного спринта прошел квест "Маршрут к миллиону", где участники могли в интерактивном формате пройти все этапы реального бизнеса: от поиска идеи до масштабирования проекта. А для креативных предпринимателей был организован мастер-класс от известной самарской художницы Евгении Тарасовой.

Важным событием стало подписание соглашения между центром "Мой бизнес" и сообществом "Росмолодежь. Предпринимай". Главная цель соглашения — развитие и популяризация предпринимательства среди молодежи.

Сегодня для молодых, начинающих предпринимателей в Самарской области доступны консультации по вопросам регистрации и ведения бизнеса, образовательные программы, имущественная поддержка в виде рабочих мест в коворкинге регионального центра "Мой бизнес", льготные финансовые программы, услуги по продвижению проектов и многое другое.

Получить консультацию или воспользоваться услугой можно, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области. Полный перечень доступных инструментов господдержки размещен на едином портале mybiz63.ru. Поддержка бизнеса ведется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".