Молодежный спринт "Первый миллион" собрал более 100 студентов и начинающих предпринимателей Самарской области

В среду, 15 июля на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоялось мероприятие для молодых людей, которые хотят попробовать свои силы в предпринимательстве и тех, кто уже делает первые шаги в бизнесе.
Молодежный спринт "Первый миллион" собрал более ста участников — студентов и начинающих предпринимателей. Такие встречи открывают новые возможности для обмена опытом, обсуждения идей и знакомства с потенциальными партнерами и аудиторией.
"Молодежное предпринимательство — это стратегический ресурс для экономики нашего региона. Мы видим огромный запрос от молодых людей на реализацию собственных идей. Они приходят в бизнес со свежим взглядом, высокой адаптивностью, умением принимать смелые решения. Наша задача — создать им максимально комфортные условия для старта", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Чтобы наглядно продемонстрировать проекты, которые в регионе развивают молодые предприниматели, был организован ярмарочный городок, где была представлена фудзона, площадка с подарочной и сувенирной продукцией, зона с одеждой и украшениями, а также интерьерные решения для дома.
"На ярмарку мы привезли подносы из дерева в стиле марокканской плитки, ключницы, шкатулки. Это семейный бизнес: я продаю, общаюсь с клиентами, а мама создает. Мы каждый год участвуем в ярмарках от "Мой бизнес", люди всегда подходят, знакомятся, покупают, берут визитки", — рассказывает основательница бренда BondMirror Александра Бондаренко.
Деловая программа молодежного спринта стартовала с сессии "С чего начинали". Приглашенные эксперты, опытные предприниматели рассказали участникам, как начинали свое дело, как преодолевали трудности и где брать ресурсы для развития.
"Было видно, как аудитория вовлечена в разговор, что есть вопросы, интерес, — отметил спикер сессии Андрей Комзов, основатель бренда VolgaMama. — Мы все вместе развиваем наш рынок, экономику. И чем больше мы будем работать сообща, тем качественней будет результат".
Презентовать свою бизнес-идею и получить обратную связь от экспертов участники могли на деловом нетворкинге. Экспертами выступили опытные предприниматели, представители инфраструктуры поддержки МСП, бизнес-наставники.
"Мы уже больше года разрабатываем студенческий стартап — приложение по организации досуга. Мы хотели пообщаться с экспертом технологического сектора, чтобы узнать, насколько наш проект будет рабочим и востребованным", — рассказал студент Самарского университета Вадим Кутузов.
Кроме того, на площадке молодежного спринта прошел квест "Маршрут к миллиону", где участники могли в интерактивном формате пройти все этапы реального бизнеса: от поиска идеи до масштабирования проекта. А для креативных предпринимателей был организован мастер-класс от известной самарской художницы Евгении Тарасовой.
Важным событием стало подписание соглашения между центром "Мой бизнес" и сообществом "Росмолодежь. Предпринимай". Главная цель соглашения — развитие и популяризация предпринимательства среди молодежи.
Сегодня для молодых, начинающих предпринимателей в Самарской области доступны консультации по вопросам регистрации и ведения бизнеса, образовательные программы, имущественная поддержка в виде рабочих мест в коворкинге регионального центра "Мой бизнес", льготные финансовые программы, услуги по продвижению проектов и многое другое.
Получить консультацию или воспользоваться услугой можно, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области. Полный перечень доступных инструментов господдержки размещен на едином портале mybiz63.ru. Поддержка бизнеса ведется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...