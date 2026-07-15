В пяти районах области временно отключат свет 17 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Зеленая, ул. Ставропольская, ул. Спортивная, ул. Сиреневая, ул. Климушкина, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Дорожная, ул. Тополиная, ул. Менжинского, ул. Советская, ул. Ремнева, ул. Садовая, Полевая, Заречная. Администрация, школа, детсад, больница.)

17.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Ремнева, ул. Советская, ул. Менжинского, ул. Дачная, ул. Садовая)

17.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

17.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

17.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старый Шунгут

17.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новый Шунгут

17.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Якушкино

17.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старая Кармала (ул. Школьная).

17.07.2026 года с 10-00 до 16–00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка

17.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н-Орловка

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Русская Селитьба (ул. Первомайская).

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.)

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая, ул. Карьерная).

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесной поселок, ул. Советская).

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая, ул. Рощинская).

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Липовая).

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Дорожная).

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Шоссейная).

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Никонова).

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Таламбировых)

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Центральная, ул. Молодежная)

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое (ул. Центральная, ул. Заречная).

17.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красное Поселение

17.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Казачий

17.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Елховое Озеро

17.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Солонцовка

17.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Нижняя Кондурча

17.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

17.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

17.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старый Шунгут

17.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новый Шунгут

17.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Якушкино

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.