В розыск объявили иноагента из Самары Дарью Литвишко

МВД объявило в розыск иностранного агента из Самары Дарью Литвишко. Ранее СМИ уже обращали внимание на то, что она создавала информационные программы с экстремистами и террористами.

По данным базы розыска МВД, Дарья Литвишко разыскивается по статье УК. Ранее ее признали иностранным агентом.

Вместе с другим иноагентом из Самары Антоном Рубиным Литвишко ведет программу на интернет-ресурсах. В некоторых передачах брались интервью у людей, завербованных иностранными террористическими организациями. В выпусках сообщалось, что интернет-программа существует якобы на "донаты" (что отнюдь не исключает "донатов" от иностранных государств).

Литвишко и Рубин после начала СВО выехали в Грузию.