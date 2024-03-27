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"Готов убить родных": что известно о вербовщике самарского террориста Александре Кудашеве

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным правоохранителей, готовившего теракт в Самаре Андрея Жвакина вербовала украинская спецслужба. А вот посредником выступал бывший житель Самары, активист террористической и запрещенной в РФ организации "Русский добровольческий корпус" Александр Кудашев, 1982 года рождения.

Фото: скриншот с видео

Известно, что в России у Кудашева были две судимости — за убийство и за кражу.  В Самаре он позиционировал себя защитником нуждающихся и основал в проект "Вторсырье на благотворительность". Проект собирал средства для помощи через акции по сбору вторсырья.

Будущий участник террористической организации получил президентский грант и был отмечен на сайте "Гордость России". Что не мешало ему заниматься оппозиционной деятельностью.

В какой-то момент Кудашев отправился воевать на стороне Украины, соврав родственникам, что едет с гуманитарной помощью для жителей Донбасса и Крыма. То, что Кудашев участвует в террористическом формировании выяснилось, когда в интернете появилось его интервью. На видео судимый за убийство Кудашев рассказывал, якобы он раньше был пацифистом, а теперь взял в руки оружие, чтоб воевать против России.

В отношении Кудашева возбудили уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Его родные выступили в СМИ с заявлениями, что он готов стрелять и по членам семьи.

"Я категорически против того, что он воюет на стороне Украины. Да как я вообще могу поддерживать его действия? У его родной сестры Насти муж ушел добровольцем на СВО за Россию. Это мой зять. Настя написала Саше и спросила: "Ты, что же, в моего мужа стрелять будешь?" А он ей в ответ прислал, чтобы она больше ему не писала вообще", — рассказывала журналистам мама Кудашева.

Когда точно террористы завербовали Кудашева — не сообщается. Но известно, что перед отъездом на Украину Кудашев принимал участие в политических акциях у здания правительства Самарской области. Акции Кудашев обозначал как "пацифистские". В 2022 г., уже покинув страну, Кудашев бросил петарды во двор посольства России в Кишиневе и облил краской ворота представительства. А в 2023 г. уехал на Украину с помощью террористической организации "РДК", видимо перестал быть "пацифистом" и взялся за оружие против российских граждан. 

Интервью с Кудашевым снимали бывшие самарские радиожурналисты Антон Рубин и Дарья Литвишко для программы в интернете. "Как вдруг, бац, смена кадра и ты в Украине?", — спрашивает члена террористической организации на видео Антон Рубин, спокойно отпивая что-то из чашки с символикой программы. Кудашев на это рассказывает, что когда он "расстрелял посольство российское из фейерверков" — это была "художественная акция", а потом он решил участвовать в боевых действиях против российских граждан на стороне Украины.

Примечательно, что бомбист Жвакин также был гостем одного из выпусков программы Рубина.

Про самого Антона Рубина неофициально сообщают, что он покинул родную страну в период мобилизации, а интернет-программа существует якобы на "донаты" (что, впрочем, не исключает "донаты" от иностранных государств).

Напомним, по данным ФСБ, Кудашев завербовал самарца Андрея Жвакина. А вот последний 15 марта готовил теракт в самарском пункте сбора гуманитарной помощи. Жвакин погиб при задержании из-за самоподрыва самодельного взрывного устройства. Силовики обнаружили в квартире, которую он снимал, и другие взрывные устройства. К счастью, никто не пострадал.

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