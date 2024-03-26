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Что известно об Андрее Жвакине, готовившем теракт в Самаре В Самарской области сотрудник налоговой службы получил 9 лет колонии за взятничество За неделю в Самаре восемь человек пострадали от схода снега с крыш домов Двое взрослых и двое детей пострадали от отравления угарным газом в Самаре Появились подробности предотвращения сотрудниками ФСБ теракта в Самаре

Происшествия

Что известно об Андрее Жвакине, готовившем теракт в Самаре

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС
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Во вторник, 26 марта, стало известно о предотвращении ФСБ теракта в Самаре. Планировавший его Андрей Жвакин подорвался на взрывном устройстве, приготовленном им для подрыва пункта приема гуманитарной помощи для бойцов СВО. Собрали все, что известно о несостоявшемся бомбисте.

Фото: скрин с видео

Андрей Жвакин изначально был известен как экоактивист и предприниматель. Ранее в СМИ сообщалось, что он развивает свой экопроект. Жвакин даже стал призером федерального этапа конкурса "Молодой предприниматель России - 2020". Он занял третье место в специальной номинации "Экологическое предпринимательство". А до этого был признан лучшим на региональном уровне. Жвакин продвигал проект экомагазина без упаковки. Торговая точка была в творческом кластере на ул. Ленинградской, 29.

Жвакин участвовал и в политических акциях. По данным открытых источников, в январе 2023 г. Жвакину даже назначили 25 часов обязательных работ из-за самовольной политической акции. А в 2020 г. его задерживали в Москве при пикетировании здания суда.

По данным депутата госдумы Александра Хинштейна, Жвакину 29 лет, он выпускник Самарского государственного технического университета. Числился безработным и давал частные уроки балета.

Напомним, по предварительным данным, Жвакина завербовали представители запрещенного в России террористического РДК осенью прошлого года. У него было несколько самодельных взрывных устройств. На одном он подорвался сам при задержании у больницы им. Калинина в Самаре. А еще несколько изъяли в квартире, которую Жвакин снимал.

15 марта силовики оцепляли дом, в котором жил Жвакин. Тогда комментариев правоохранители не давали. Видимо, в этот день и произошел подрыв.

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