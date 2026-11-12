В поселке Управленческий семья с ребенком‑инвалидом годами ждет расселения из аварийного дома

В Самаре семья с ребенком‑инвалидом ждет расселения из аварийного дома: здание 1938 года на ул. 8 Марта в п. Управленческий признано аварийным еще в 2023 г., но переселение намечено только на 2030 год. Жить в доме опасно, так как разрушаются несущие конструкции, не работают коммуникации, нарушен температурный режим.

Из‑за угрозы здоровью женщина была вынуждена снимать жилье за свой счет, что стало для нее тяжелым финансовым бременем. Она обратилась к Председателю СК России Александру Бастрыкину через "ВКонтакте". Теперь по ситуации возбуждено уголовное дело.

Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Самарской области доложить о ходе расследования и мерах по защите жилищных прав семьи. Исполнение поручения поставлено на контроль.