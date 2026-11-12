В поселке Управленческий семья с ребенком‑инвалидом годами ждет расселения из аварийного дома

В Самаре семья с ребенком‑инвалидом ждет расселения из аварийного дома: здание 1938 года на ул. 8 Марта в п. Управленческий признано аварийным еще в 2023 г., но переселение намечено только на 2030 год. Жить в доме опасно, так как разрушаются несущие конструкции, не работают коммуникации, нарушен температурный режим.
Из‑за угрозы здоровью женщина была вынуждена снимать жилье за свой счет, что стало для нее тяжелым финансовым бременем. Она обратилась к Председателю СК России Александру Бастрыкину через "ВКонтакте". Теперь по ситуации возбуждено уголовное дело.
Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Самарской области доложить о ходе расследования и мерах по защите жилищных прав семьи. Исполнение поручения поставлено на контроль.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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