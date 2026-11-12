Юрист из Самары поверила лжеработнику банка и потеряла сбережения

В Железнодорожном районе Самары в полицию обратилась потерпевшая 51-летняя горожанка. Как сообщили в самарском ГУ МВД, юрист стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы. Она перевела злоумышленникам 3 млн 226 тыс. рублей.

Схема обмана была классической: неизвестный вышел на связь с женщиной через мессенджер, назвавшись сотрудником финансовой организации. Он внушил ей, что ее банковские счета под угрозой и якобы зафиксирован "взлом", идет попытка оформить кредит на ее имя.

Мошенник настойчиво убеждал перевести деньги на "безопасный счет", при этом запугивал возможной уголовной ответственностью, блокировкой счетов и утечкой персональных данных. Он не отключался, требовал действовать без промедления и никому не рассказывать о происходящем, так у женщины не было шанса посоветоваться с близкими или проверить информацию.

Лишь после того как деньги были переведены, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.