В Самарской области ракетную опасность сменила беспилотная

В ночь на среду, 11 ноября, в Самарской области объявляли ракетную опасность. Она длилась с 1:09 до 4:28. С 4:37 объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ.

В аэропорту Курумоч, по сообщению Росавиации, с 7:37 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.