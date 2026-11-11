В Самаре пропал 16-летний подросток

Полиция разыскивает без вести пропавшего 16-летнего Андрея Кичаева, который 5 ноября около 07:00 вышел из дома, расположенного на ул. Пугачевский тракт, и до сих пор его местонахождение неизвестно.
На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы, а также сотрудники других подразделений. Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности.
Приметы разыскиваемого: на вид 15-17 лет, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карего цвета, волосы короткие русого цвета. Был одет: рубашка в клетку, штаны черного цвета, кроссовки, куртка черного цвета с капюшоном. Особая примета: носит очки для зрения.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102, а также по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru