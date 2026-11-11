В Самаре пропал 16-летний подросток

Полиция разыскивает без вести пропавшего 16-летнего Андрея Кичаева, который 5 ноября около 07:00 вышел из дома, расположенного на ул. Пугачевский тракт, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы, а также сотрудники других подразделений. Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности.

Приметы разыскиваемого: на вид 15-17 лет, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карего цвета, волосы короткие русого цвета. Был одет: рубашка в клетку, штаны черного цвета, кроссовки, куртка черного цвета с капюшоном. Особая примета: носит очки для зрения.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102, а также по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233.