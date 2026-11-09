Оставил многодетную мать без дома и денег: в Новокуйбышевске осудили подрядчика-мошенника

В Новокуйбышевске вынесен приговор мужчине за мошенничество в крупном размере, обманувшему многодетную мать, сообщает региональная прокуратура.
По данным следствия, в 2023 г. женщина, воспитывающая пятерых несовершеннолетних детей, договорилась с подрядчиком о строительстве дачного дома и бани. Она перевела ему аванс в размере 671 тыс. рублей. Однако мужчина изначально не собирался ничего строить и потратил деньги на собственные нужды.
Суд назначил фигуранту наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.
Кроме того, ранее в гражданском порядке с мошенника взыскали сумму аванса и проценты за пользование чужими деньгами; сейчас по делу ведется исполнительное производство.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут