Оставил многодетную мать без дома и денег: в Новокуйбышевске осудили подрядчика-мошенника

В Новокуйбышевске вынесен приговор мужчине за мошенничество в крупном размере, обманувшему многодетную мать, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в 2023 г. женщина, воспитывающая пятерых несовершеннолетних детей, договорилась с подрядчиком о строительстве дачного дома и бани. Она перевела ему аванс в размере 671 тыс. рублей. Однако мужчина изначально не собирался ничего строить и потратил деньги на собственные нужды.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.

Кроме того, ранее в гражданском порядке с мошенника взыскали сумму аванса и проценты за пользование чужими деньгами; сейчас по делу ведется исполнительное производство.