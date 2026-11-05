Тольяттинка 11 лет получала липовую пенсию по инвалидности

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней тольяттинки. Ее обвиняют по статье "Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере".
В марте 2015 года женщина купила ложные документы, свидетельствующие, что у нее якобы есть хроническое заболевание опорно-двигательной системы, и получила бессрочную инвалидность III группы.
Ей назначили страховую пенсию, и с мая 2015 года по июнь 2026 года она успела получить 1,7 млн рублей.
"Обвиняемая признала обстоятельства совершенного ею преступления, причиненный государству ущерб возместила в полном объеме", - отмечается в сообщении.
Теперь ей грозит тюремный срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут