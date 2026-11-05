Тольяттинка 11 лет получала липовую пенсию по инвалидности

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней тольяттинки. Ее обвиняют по статье "Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере".

В марте 2015 года женщина купила ложные документы, свидетельствующие, что у нее якобы есть хроническое заболевание опорно-двигательной системы, и получила бессрочную инвалидность III группы.

Ей назначили страховую пенсию, и с мая 2015 года по июнь 2026 года она успела получить 1,7 млн рублей.

"Обвиняемая признала обстоятельства совершенного ею преступления, причиненный государству ущерб возместила в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Теперь ей грозит тюремный срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.