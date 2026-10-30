Пенсионерка из Самары перевела мошенникам 900 тыс. рублей

В Самаре в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что у нее обманом завладели 900 тым. рублей.

Через мессенджер на телефон 66-летней заявительницы поступило сообщение о том, что неустановленные лица получили доступ к ее аккаунту Госуслуг и размещали ее персональные данные в открытом доступе.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, на следующий день пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником Федеральной налоговой службы. Доверившись незнакомцу, женщина с помощью QR-кода на терминале банка перевела злоумышленникам 900 тыс. рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.